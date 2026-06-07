スーパーヒーローを演じる俳優にとって、激しいアクションをこなすためにも、スーツ姿を格好よく見せるためにも筋トレは欠かせない。しかし、ロバート・パティンソンは『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）に向けて筋トレに励んでいたことを誰にも信じてもらえなかったようで……。 米のインタビューにて、現在借りている家にホームジムが完備されていることを