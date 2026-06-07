子役出身の女優カル・ソウォンが、見違えるほどに成熟した近況を公開し、人々を驚かせている。最近、カル・ソウォンは自身のSNSに日常を捉えた写真を投稿した。【写真】カル・ソウォン、“超絶美女”に成長キャプションには、何も綴らず、雑貨店で撮影した鏡越しの自撮りなどを公開した。しかし、これが一気に話題になった。2025年10月のチェコ・プラハ旅行の投稿以来、久々のSNS更新であったうえに、子役時代の面影を見つけるのが