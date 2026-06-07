◆第１５８回ベルモントステークス・Ｇ１（現地時間６月６日、米国・サラトガ競馬場・ダート２０００メートル、良）米国クラシック３冠の最終戦が９頭立てで行われ、ケンタッキーダービー馬のゴールデンテンポ（牡３歳、米国・シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）が、２冠目を勝ち取った。勝ちタイムは２分３秒４９。レースは荒天の予報を考慮し、数分前倒しでのスタート。ゴールデンテンポはホセ・オルティス騎手とコンビ