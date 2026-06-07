Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェーで新潟に０―０からのＰＫ戦の末に敗れ、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで４０クラブ中、８位となった。ＰＫ戦ではＪ１横浜Ｍから期限付き移籍中のＧＫ田川知樹（２４）が２本目を止めるも、４―５で涙をのんだ。今月３０日で移籍期間満了となる田川だが、８月に開幕する２０２６―２７年シーズンも札幌でプレーすることが確実となった。クラブ目標のＪ１復帰へ、若き正守護神が更なる進化を誓