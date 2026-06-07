◆米大リーグヤンキース―レッドソックス（６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が「５番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねていた６日（日本時間７日）の敵地・ヤンキース戦は、悪天候のため試合延期となった。球団が発表した。８月２９日のダブルヘッダー第１試合として行われるという。吉田は４日の本拠地・オリオールズ戦で６試合ぶりの欠場。前日の敵地・ヤンキ