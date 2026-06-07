若い世代に戦争をどう伝えていくか中東やウクライナなどで戦争が続くなか、平和を語ることの難しさは増している。SNSでは、芸能人や著名人が政治や戦争について語ると、時に誹謗中傷にさらされ、反戦・平和を訴えることさえ「お花畑」と揶揄されることも。【写真を見る】「漬物ヒーローって一体なあに？」ボケ担当・竹森が20年以上前に考案した奇抜キャラと、泣いていいのか笑っていいのかわからない「社会派」お笑いステージの