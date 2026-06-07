バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希が７日、１０日に開幕するネーションズリーグ（ＶＮＬ）１次リーグ中国大会（中国・臨沂）への出国前に羽田空港で取材に応じ、「あくまでアジア選手権でピークを持ってくるための通過点。アジア選手権のために良い内容でプレーしていれば、結果も自然とついてくる」と力を込めた。今季は、優勝すれば２８年ロサンゼルス五輪切符を獲得できるアジア選手権が９月に行われる。ティリ監督