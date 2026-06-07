【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席の最側近とされる蔡奇（ツァイチー）・共産党政治局常務委員が、党幹部養成機関・中央党校の校長も兼任していたことが分かった。中国中央テレビが５日、校長の肩書で卒業式に出席する蔡氏の様子を報じた。蔡氏は、党序列５位の政治局常務委員でありながら、習氏の「首席補佐官」（香港紙）にあたる中央書記局書記と中央弁公庁主任を務める。さらに幹部育成の責任者を兼