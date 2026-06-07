「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャース、フレディ・フリーマン内野手の妻・チェルシーさんが自身のインスタグラムに新規投稿。夫のパパぶりを公開した。フリーマンは前夜のエンゼルス戦で同点の九回にサヨナラ本塁打を放って勝負を決めた。チェルシーさんは「午後１０時にウォークオフ。チャーリーのトーナメントのために朝６時に起きる。軽く昼寝してロンドンとゴロゴロ♥」とつづり、生まれた