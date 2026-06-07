日本企業の経営にもグローバルスタンダードが浸透しつつありますが、一部には日本ならではのスタイルとして根強く残っているものもあります。なかでも、銀行や取引先との付き合い方は独特です。どのような背景があるのでしょうか？経済評論家の塚崎公義氏が解説します。日本企業は「銀行との付き合い」も長期的日本企業は、終身雇用制を原則とするなど、従業員との長期的な関係を大事にしていますが、銀行や取引先との取引でも長