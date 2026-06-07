中村さん（仮名・62歳）は、27歳になる息子・翔太さん（仮名）と2人で暮らしています。翔太さんは18歳のときに統合失調症と診断され、現在は就労継続支援B型の事業所に通いながら、毎月1万7000円ほどの工賃を得ています。精神障害者保健福祉手帳2級を取得しており、日常生活の多くは自分でこなせるものの、金銭管理や通院の手続きには中村さんのサポートが欠かせません。【写真】IQは53高校で軽度知的障害と診断…視覚障害の母を