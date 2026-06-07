保育所や幼稚園等における虐待事案が全国で相次ぐ中、児童福祉法の改正により令和7年（2025）から虐待の通報が義務化されるなど、国は対応を強化している。一方、保育の現場で「日々の保育をどう見直していけばよいのか」と戸惑いの声も上がっている。こども家庭庁や専門家などへ取材を行ない、保育現場が抱える課題を探る。 【画像】改訂版のガイドラインで再整理された「虐待」「不適切な保育」の概念 SNSで賛否両論…適切な保