＜BMWチャリティ・プロアマ3日目◇6日◇サウスカロライナ州◇ソーンブレードC＝6823ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは第3ラウンドが終了した。石川遼が4番パー3（実測142ヤード）でホールイワンを達成。米下部ツアーでは自身初。米ツアー、日本ツアーをあわせると通算7度目となった。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”1イーグル・3バーディ・4ボギーの「70」でプレー。32位からトータル4ア