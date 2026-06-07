＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第3ラウンドが進行中。渋野日向子は前半を1バーディ・1ボギーでプレーし、首位と2打差のトータル3アンダー・4位タイで折り返した。【写真】前傾が浅くなってタテ振りに渋野日向子の2026年最新スイングを分析1番パー5で1.5メートルを決め切れずにパー発進。3番で右ラフからショートサイドの4メートルに