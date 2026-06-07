テレビ番組収録中の右膝の大ケガで、療養に励んでいたサッカー元日本代表のタレント・前園真聖氏（52）が6日、自身のインスタグラムを更新。リハビリの現状を明かした。4月末に仕事復帰を果たしている前園氏。「今日は久しぶりの宮崎に」と飛行機での宮崎への移動を報告した。「飛行機や新幹線の移動にはだいぶ慣れてきましたが、移動後にはいつも膝まわりの可動域が狭くなり、特に右脚がむくみ痛みます。移動中はなるべく脚