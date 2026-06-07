タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛用しているカバンの中身が、スタッフによる抜き打ちで公開され“意外なアイテム”に注目が集まっている。【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」図鑑や私服など、全29種類のバッグの中身を一挙公開するさかなクン◆10キロぐらいある？さかなクンのリュックは大きくて重い「【抜き打ち】さかなクンのカバンの中身チェ