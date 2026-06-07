◇ア・リーグアストロズ 13―2 アスレチックス（2026年6月6日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が6日（日本時間7日）、本拠アスレチックス戦に先発。5回5安打3四球1死球2失点で3勝目（3敗）を挙げた。6―0とリードした3回に2死から適時打と押し出し四球で2点を失ったものの、4回を除いて毎回の8三振を奪った。今季防御率は5.24となった。2回の長い攻撃が終わったあとに失点した今井だったが、「あんまり考え