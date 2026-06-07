元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年5月31日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つミニスカートコーデを披露した。イベント参加を報告後藤さんは、四国で行われたイベントへの感謝を述べ、横顔ショットやミニスカートコーデの全身ショットを投稿した。「#後藤真希の本日のセットリスト公開！」とコメントを添えて、イベントで披露した曲名をつづっていた。インスタグラムに投稿された写真