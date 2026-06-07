悪玉コレステロール値を下げる最強の食べ物とは！？キャベツとおからヨーグルトが鍵を握る！ 脂肪を代謝して善玉を増やす サラダからスープ、ロールキャベツのような料理まで幅広く使えるキャベツ。実は、胃腸薬としても知られるビタミンUをはじめ、肝臓にコレステロールがたまるのを防ぐとともに脂肪の代謝をスムーズにし、脂肪肝や動脈硬化を予防するイノシトールを含む万能野菜