よく言われてる、朝食を食べないと太る理由 朝食を食べないと太ります 朝ギリギリに起きて時間がなかったり、前日に夜遅くまで食べ過ぎて食欲がない、またはダイエットのためなど、朝食を食べない人の理由は人それぞれです。でも、習慣化してしまうと肥満に直結してしまいます。 朝食を食べないと空腹の時間が長くなり、その反動で昼食でたくさん食べてしまったり。また１食抜いているという油断から、間食や夕食の量も増え