低糖質な食事の効果は１食目から出る！生活スタイルを変えずに減量を成功させる方法 体重が減り数値も改善！ ロカボでは食事を摂るたびに食後高血糖が改善されていきます。つまり、はじめたその１食目から効果が出るということ。継続すれば、３か月後には食事前から高かった空腹時血糖値も下がり、１日を通して血糖値が安定するでしょう。その改善率は約80％。実際に、被験者をカロリー制限食とロカボ食という２つのグル