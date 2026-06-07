節約の味方！鶏むね肉の天ぷら 食費を節約したいときに頼れる鶏むね肉のおかずをご紹介。むね肉1枚で、なんと3人分のメインおかず「とり天」が完成。1人あたりにかかる費用は100円と、節約中に嬉しい一品です。 ポリ袋でラクラク下味つけ 1. そぎ切りにした鶏むね肉と梅肉、塩麹、酒をポリ袋に入れて5分もみ込みます。急がないときは冷蔵庫で30分休ませて味をなじませます。 2. ボウルに衣の材料を混ぜ合わせ、むね肉を加え