昭和58年6月、東京・練馬区で起きた一家5人惨殺事件。惨劇の起きた被害者宅は、数多くの殺しの現場を踏んできた警視庁捜査第一課、鑑識課の捜査員ですら言葉を失うほどだった。その一方で、犯行を裏付ける地道な捜査が続けられる。捜査員を絶句させたこの凶行を、たった一人で行った男の「怒り」の根源は何だったのか……。（全3回の第2回）【写真で見る】衝撃の事件に世間は震撼した…「骨まで粉々にしてやりたい」練馬区大泉