ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦前に会見に臨み、この日60日間の負傷者リスト（IL）に移行したタイラー・グラスノー投手（32）について話した。グラスノーは5月6日（同7日）のアストロズ戦に先発したが、腰痛を発症し、2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）にIL入りが発表された。ロバーツ監督は「まだキャッチボールもしていない。背中のけいれんが原因なんだ」とした