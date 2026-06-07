左足関節脱臼骨折で手術した松本明子（60）が6日、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生からのプレゼントを公開した。「早見優ちゃんからいただきました！」とつづり、さくらんぼの写真をアップ。「真っ赤なルビーのような佐藤錦さくらんぼ一粒一粒くぎられたスペースの化粧箱に輝いていました！」とつづった。「花の82年組、デビューは1年先輩ですが、堀越学園芸能コースの同級生」と明かし、「頭が良くて優しくて頼