日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。6月7日（日）は、ゲストに筧利夫と清水くるみを迎えて放送される。岡山県の山奥でポツンと一軒家を発見。最寄りの集落で畑作業中の男性に声をかけ、衛星写真を確認してもらうことに。すると、詳しくはわからないものの、ポツンと一軒家の住人に心当たりがあるよう。「軽トラについてきますか？」と親切な男性
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