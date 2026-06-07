喫茶室ルノアールは、2026年6月1日から30日までの期間、「モーニングA」が無料になるキャンペーンを開催しています。モーニングタイム限定でお得に喫茶室ルノアールでは、モーニングタイムに1ドリンクを注文すると、トースト・玉子・スープがセットになった「モーニングＡ」が無料で付いてきます。1人につき1食までが対象で、モーニングタイムは各店舗のオープンから12時までです。箱根湯本駅前店、恵比寿第一店、恵比寿東口店、神