2026年6月4日、シンガポールメディア・聯合早報は、人工知能（AI）ブームに伴う世界的な株価上昇により、世界の富裕層の資産総額が過去最高の98兆3000億ドル（約1京5700兆円）に達したと報じた。記事は、米ブルームバーグの報道を引用。AIに対する楽観的な見通しが世界的な株価上昇を後押しし、富裕層の資産も急速に増加したとした上で、コンサルティング大手のキャップジェミニが発表した「ワールド・ウェルス・レポート2026」の