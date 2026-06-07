日本バレーボール協会（JVA）は7日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の女子日本代表メンバーの変更を発表した。 3日（水）に開幕したVNL2026に臨んでいる日本代表。開幕2連勝と好スタートを切り、7日にはドイツ代表戦に臨む。 そのドイツ戦に向けてミドルブロッカーの島村春世と宮部藍梨を入れ替え。VNL初戦のフランス代表戦で活躍した島村を再びメンバーに戻