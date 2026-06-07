モデルの山田優（41）が6日、自身のインスタグラムを更新。韓国への飛行機移動のコーディネートが反響を呼んでいる。「Jet-Set Style 」「Just a quick trip to Korea」と記し、空港での姿を公開した。黒のワンショルダートップスにデニムを合わせたコーデで、サングラスにターバンを合わせている。「Denim→ @wrinn_ × @yu_yamada_ コラボ飛行機だけど、移動もめちゃComfortable Denim」「Tops→ @blossom.official @b