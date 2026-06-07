ABEMAとテレビ朝日報道局がタッグを組んだ新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』が6月6日(土)よる11時から公開される。本作は、既存の報道が伝えてこなかった“別の視点”や、圧倒的な一次情報のログを提示する番組だ。【映像】紗倉まなが衝撃を受けた小児性愛者の土下座東南アジアのラオスで、貧困の連鎖が少女たちを「商品」へと変える児童買春の実態や、かつて加害経験がある小児性愛者の歪んだ認