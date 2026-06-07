ぬいぐるみを抱える姿で人気となったニホンザル「パンチ」が暮らす市川市動植物園のサル山に侵入して園の業務を妨害したとして、威力業務妨害容疑で逮捕されたいずれも米国籍の大学生（２４）と会社役員（２７）の男２人について、千葉区検は５日、同妨害罪で略式起訴した。２人は千葉簡裁からそれぞれ罰金３０万円の略式命令を受け、即日納付した。