◇プロ野球セ･パ交流戦巨人1ー1ロッテ延長12回引き分け（6月6日、東京ドーム）巨人の先発を務めたウィットリー投手はフォアボールを5つ出しながらも6回1/3を投げ、1失点でマウンドを後続に譲りました。杉内俊哉投手チーフコーチは「前半は不安定でしたけどね、中盤は一汗かいて修正してくれた。ゲームを作ってくれてよかったです」と試合後に振り返りました。ウィットリー投手のイニング途中での交代は球数。100球に到達したと