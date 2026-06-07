人気レースクイーンの霧島聖子（34）が7日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ黒コスチューム姿を披露した。「チームが一丸となり24時間という長い長いレースを走り抜く耐久レースの真骨頂！！」、「イベント広場での出展ブースや出店もいつも以上に多くて、お祭りみたいに賑やかなのが富士24時間レースの特色です」などと、静岡・富士スピードウェイで開催中のスーパー耐久第3戦・富士24時間レースを紹介