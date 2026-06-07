古書店「港」を営む村上巨樹さん＝4月、岩手県花巻市ミャンマーの音楽を軸に、現地の魅力を発信する古書店「港」が岩手県花巻市にある。2021年の軍事クーデター以来、不安定な政情が続くミャンマー。店主の村上巨樹さん（44）は「複雑な情勢だけでなく、そこで暮らす人々が紡いできた文化や魅力にも触れてほしい」と語る。（共同通信＝大森瑚子）大学進学を機に東京で生活した後、体調を崩した母を心配し、2012年に花巻市に帰