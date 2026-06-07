◇プロ野球 セ・パ交流戦 ヤクルト-日本ハム(7日、神宮球場)日本ハムの北山亘基投手がヤクルト戦先発へ向け、バッティングへの思いをユーモアを交えて語りました。今季交流戦では初のビジター球場での登板にも「そんなに重く受け止めていることはないですし、(交流戦も)普通のリーグ戦のペナントレースの1試合という感覚」と冷静に語ります。その一方で「どちらかというと、バッティングがあるのでそちらの方がドキドキしている」