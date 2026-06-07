「98マイルが人生で一番速いですね！」ロッテのチャリエル・ラドニー投手は、力強いストレートを武器にここまで二軍公式戦に3試合に登板している。今季からロッテの育成選手としてプレーする左腕で、05年3月27日生。マリーンズの投手では田中晴也、吉川悠斗が同学年にあたる。ラドニーは5月24日の西武二軍戦で二軍公式戦デビューを飾った。同日の西武二軍戦、4−6の8回に登板すると、児玉亮涼を初球の150キロストレートで