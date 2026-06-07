全米女子オープン第3日米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープン（OP）第3日は6日（日本時間7日）、カリフォルニア州のリビエラCC（6699ヤード、パー71）で行われた。首位と1打差の3位から出た渋野日向子（サントリー）は、10番で会心のバーディーを奪い、首位と1打差の3位に再浮上した。渋野は1番でカップまで約1.5メートルのバーディーチャンスを作るも、パットを外しパーでスタート。404ヤードの3番パー4では第2打を