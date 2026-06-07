実用性のあるアイテムを取り入れるだけで、日々の暮らしはぐっと快適に。今回は、毎日の外出やレジャーシーンで活躍してくれる【ダイソー】の頼もしいアイテムをご紹介。330円（税込）とプチプラながら、工夫が詰まったものをピックアップしました。お出かけが増える夏を迎える前に、ぜひチェックしてみて。 携帯に便利な折りたたみキャップ 【ダイソー】「撥水折りたたみキャップ」\330（税込