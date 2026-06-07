哺乳瓶を前にジタバタと大はしゃぎする猫ちゃんと、お父さんとの愛おしすぎるやり取りが反響を呼んでいます。 話題の動画の再生回数は4万1000回を超え「たくさん飲んですくすく大きくなってください」「お父様とチャタロウ君の毎日に癒されてます」「飲んでる時のお耳ピクピクがたまんねぇです」といったコメントが集まっています。 【動画：早くミルクが飲みたい子猫→お父さんが哺乳瓶で飲ませてあげると…『ほっこりする