露出は制限映画界を代表するスターたちが豪華絢爛(けんらん)なドレス姿で今年も会場を彩った。5月12〜23日（現地時間）、仏・カンヌで『第79回カンヌ国際映画祭』が開催。コンペティション部門に出品されている映画『箱の中の羊』で主演を務める綾瀬はるか（41）をはじめ、数々のハリウッドセレブが登場して会場を盛り上げた。今年は日本勢の注目度もバツグン！定番のブラックドレスや、布地の一部を切り抜いて″肌見せ″させるカ