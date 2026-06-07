「うちの子が主役じゃないのはおかしい！」そんな理不尽な要求に振り回されたことはありますか？ 今回は、自分の子を溺愛するあまり、周りの子供を傷つけることも厭わない『モンスターママ』に遭遇したお話です。静かな園生活を一変させた、筆者の友人の驚愕エピソードをどうぞ。 優しさにあふれた自慢の娘