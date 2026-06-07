何やら聞こえてきた大きな物音。飼い主さんが気になって見に行くと...？兄弟猫による微笑ましい光景が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「可愛すぎて辛ぇ...マジで可愛い」「可愛すぎて悶えた」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『すごい物音』が聞こえて見に行ったら、猫たちが…思わず笑みがこぼれる『尊すぎる様子』】 朝から兄弟ゲ