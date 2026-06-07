極度の肌荒れで真っ赤になったスッピンを公開していたモデルでタレントの西山茉希(40)が6日までに、その後の経過を自身のインスタグラムを更新した。 【写真】原因不明なまま真っ赤になった肌から1日半が経った西山茉希の肌 真っ赤になった肌でフォロワーから心配の声があがっていた西山だが「嘘みたいですよね一晩と夜までの時間での肌回復」と「Abema Prime」に生出演時の通常のきれいにもどった肌を披露した。「