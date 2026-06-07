チュニジアはベルギーとの親善試合に0-5で敗戦チュニジア代表は現地時間6月6日、2026年ワールドカップに向けた準備のための親善試合でベルギー代表と対戦し、0-5で敗れた。この試合について、米メディア「CNN」の中東版が「ファンからブーイングが飛んだ」と報じている。試合はキング・ボードゥアン・スタジアムで行われ、チュニジア代表は前半28分に先制を許し0-1で折り返した。さらに後半には退場も出し、4点を追加される厳