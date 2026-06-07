女優の本田翼が、夜の街を歩く物憂げな姿を公開し話題となっている。本田は７日までに自身のインスタグラムを更新。「私服最近バナナを平らに潰してヨーグルトに蜂蜜（はちみつ）混ぜて溶かした苦めのチョコレートをかけて冷凍にしたものを作って食べてます、おいしいアイスの替わりに」と記し、胸元が広く開いた白いワンピースで、夜の街を歩くショットと、バナナにヨーグルトやチョコレートをかけた手作りスイーツの写