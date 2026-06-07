バレーボール男子日本代表が７日、今季初戦を迎えるネーションズリーグ（ＮＬ、１０日開幕、中国）に向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じた主将の石川祐希（ジラート）は「いい練習ができている。（ロラン・ティリ）監督を含めたミーティングでは表彰台を目指してというところと、今季は“全てはアジア選手権のために”と考えているので、（ＮＬは）そういった大会にしたい」と意気込みを語った。イタリアリーグを終