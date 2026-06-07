バレーボール男子代表が7日、ネーションズリーグ（VNL）第1週が行われる中国に向けて出発する羽田空港で取材対応した。トルコ1部の強豪ジラート・バンクへの来季移籍が正式発表されたばかりの石川祐希主将は「うれしい思いと安心している思いがある。より日本代表の方にフォーカスしたい」と語った。ネーションズリーグでは表彰台を目指すが、今季の最大の目標は優勝で28年ロサンゼルス五輪切符を得られる9月のアジア選手権（