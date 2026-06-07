アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）と『名探偵コナン』のコラボグッズが、プリキュア プリティストアで23日に発売されることが決定した。取扱店舗は常設店が東京・大阪・横浜・越谷・名古屋で、プリティストアオンラインでは23日13時より発売となる。【画像】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズたち発売されるのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターとなっている。『