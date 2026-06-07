ダイソーで気になるボディシートを見つけたので試してみたのですが、100均とは思えない実力の高さに驚きました！パッケージに「オトナ女性のエチケットケア」とある通り、気になるニオイをさっぱり拭き取ってくれる優秀なシート。有名ブランドの商品にも使われている成分配合で、香りもやさしく使い心地が良いですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆．ボディシート（オトナのエチケット、20枚）価格：￥110（税込）販